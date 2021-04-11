В Москве волейболисты столичного "Динамо" победили со счетом 3:1 (25:21, 25:18, 23:25, 26:24) "Зенит" из Санкт-Петербурга в финальном матче чемпионата России. Ранее динамовцы побеждали своего главного соперника сезона в финалах Кубка России и Кубка ЕКВ

Волейбольный Клуб «Динамо» (Москва) / ВКонтакте

В Москве волейболисты столичного "Динамо" победили со счетом 3:1 (25:21, 25:18, 23:25, 26:24) "Зенит" из Санкт-Петербурга в финальном матче чемпионата России. Ранее динамовцы побеждали своего главного соперника сезона в финалах Кубка России и Кубка ЕКВ.

"Это большой день для "Динамо", для клуба, для болельщиков, - сказал главный тренер триумфаторов Константин Брянский официальному сайту клуба. - Все были голодными до побед, очень соскучились по трофеям и были сконцентрированы до последнего розыгрыша. Удивительно, что все три трофея мы оспаривали с одним соперником, и в этом плане финал чемпионата имел дополнительную интригу. "Зенит" играл хорошо, цеплялся за каждое очко, но мы были сильнее".

"Динамо" стало трехкратным чемпионом России. Последний раз москвичи выигрывали национальное первенство в сезоне-2007/08, также в активе команды золото в сезоне-2005/06.

В споре за третье место новосибирский "Локомотив" оказался сильнее кемеровского "Кузбасса" со счетом 3:1. Все матчи "Финала шести" проходили на площадке московского "Динамо", ставшего лучшим на предварительном этапе.

"Динамо" и "Зенит" в качестве финалистов турнира квалифицировались в Лигу чемпионов следующего сезона, также в турнире примет участие "Локомотив", а вот "Кузбасс" в следующем сезоне будет играть в Кубке Европейской конфедерации волейбола (втором по значимости европейском турнире).