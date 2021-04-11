В матче 25-го тура чемпионата России футболисты "Краснодара" со счетом 0:1 уступили в Туле местному "Арсеналу". Хозяевам поля победу принес удар сербского полузащитника Горана Чушича (62').

6 апреля Виктор Гончаренко, в конце марта покинувший пост главного тренера ЦСКА, возглавил краснодарский клуб. Он сменил россиянина Мурада Мусаева, который подал в отставку после разгромного домашнего поражения в матче 24-го тура от грозненского "Ахмата" (0:5).

"Краснодар" (34 очка) располагается на десятом месте в турнирной таблице национального первенства, "Арсенал" (20) находится тремя строчками ниже.