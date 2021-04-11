Рукопашный бой - рациональное применение специальных приемов борьбы и ударной техники с целью победить и обезвредить соперника, в том числе вооруженного огнестрельным или холодным оружием

Фото NEWSru.com "Это один из самых быстроразвивающихся видов единоборств в мире и, что особенно приятно - это российский национальный вид спорта, которым занимаются в 40 странах мира", - заявил президент Международной Федерации Сергей Астахов, который является мастером спорта по рукопашному бою.

Фото NEWSru.com

Рукопашный бой - рациональное применение специальных приемов борьбы и ударной техники с целью победить и обезвредить соперника, в том числе вооруженного огнестрельным или холодным оружием.

Данное единоборство развивается как спортивная дисциплина (имеет аккредитацию в Министерствах спорта многих стран мира), а также как часть системы служебно-прикладной подготовки силовых структур и армии в России и за рубежом.

В настоящее время в России рукопашным боем занимаются более 204 тысяч человек в 72 регионах страны. Ежегодно проводятся более 50 всероссийских и международных соревнований и более 10 ведомственных турниров по рукопашному бою: чемпионаты МВД, ФСБ, ФСИН, ГТК, ФССП, Федеральной пограничной службы ФСБ России и другие.

"Это один из самых быстроразвивающихся видов единоборств в мире и, что особенно приятно - это российский национальный вид спорта, которым занимаются в 40 странах мира", - заявил президент Международной Федерации Сергей Астахов, который является мастером спорта по рукопашному бою.

В 2016 году была учреждена Лига Чемпионов H2HFIGHT, в которой принимают участие спортсмены, добившиеся высоких результатов на любительском уровне - чемпионы мира, Европы, Азии, национальных чемпионатов.

Таким образом, в рукопашном бое уже пять лет соревнуются любители и профессионалы. Есть отличия в экипировке и формате поединка - профессионалы выступают без шлемов, нет публичного подсчета очков и итог схватки непредсказуем, что особенно интересно для зрителей.

Размер ковра, на котором проходит поединок 6Х6 метров (в любительской версии 8Х8). Рейтинговые бои проводятся по формуле - три раунда по три минуты, а претендентские и титульные - пять раундов по три минуты. Бойцы выступают в белом и зеленом кимоно.