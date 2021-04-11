Карим Бензема

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Футболисты мадридского "Реала" на домашнем стадионе "Альфредо Ди Стефано" обыграли "Барселону" со счетом 2:1 в матче 30-го тура чемпионата Испании.

В составе победителей мячи забили Карим Бензема (13') и Тони Кроос (28'), у каталонцев отличился Оскар Мингеса (60').

"Если вы из Барселоны, то вы сейчас очень недовольны двумя решениями арбитра, - приводит слова главного тренера "Барселоны" Рональда Кумана Marca . - Из четырех добавленных минут он две или три минуты потратил на свою рацию. Также в ворота "Реала" не назначили явный пенальти. Все это видели. Я не понимаю линейного арбитра, который находился в десяти метрах. После падения Мартина должны были назначить пенальти. Судья может не видеть игру, но у нас есть VAR для подобных ситуаций. Лучше не говорить больше".

После матча первого круга, когда "Барселона" на "Камп Ноу" со счетом 1:3 уступила "Реалу", Куман также обрушился на судей с критикой, заметив, что система видеопомощи арбитрам (VAR) постоянно действует против каталонского клуба.

"Реал" одержал 98-ю победу в Эль-Класико, у "Барселоны" 96 побед. Мадридский клуб набрал 66 очков и возглавил турнирную таблицу, опередив "Атлетико" (66) по дополнительным показателям. При этом у "Атлетико" есть игра в запасе. "Барселона" (65) располагается на третьей позиции.