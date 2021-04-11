На ринге американского города Талса (штат Оклахома) российский боксер Максим Власов не сумел завоевать титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе, уступив в 12-раундовом поединке американцу Джо Смиту - младшему раздельным решением судей (114:114, 113:115, 112:115)

FightHype.com / YouTube

На ринге американского города Талса (штат Оклахома) российский боксер Максим Власов не сумел завоевать титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе, уступив в 12-раундовом поединке американцу Джо Смиту - младшему раздельным решением судей (114:114, 113:115, 112:115).

"Мы недовольны решением судей, - сказал ТАСС представитель команды российского спортсмена. - Власов доминировал и выиграл этот бой. Хотя понятно, что поединок проходил в США и ждать благосклонности от судей не приходилось. Посмотрим, что будет дальше".

В послужном списке 34-летнего Власова теперь 45 побед (26 нокаутом) и четыре поражения на профессиональном ринге. Максим впервые боксировал за титул чемпиона мира.

В активе Смита-младшего теперь 27 побед (21 нокаутом) и три поражения. Он во второй раз бился за чемпионское звание. В 2019 году американец уступил россиянину Дмитрию Биволу в поединке за пояс WBA.