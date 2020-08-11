Экс-капитан сборной России Роман Широков избил ногами футбольного арбитра

Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков в понедельник нанес побои арбитру во время матча любительских команд "Матч ТВ" и "Ничего Обычного" на стадионе академии "Спартака" в рамках турнира Московский Кубок Селебрити. Об этом сообщил в Twitter журналист Дмитрий Егоров, опубликовавший видео инцидента.

В ролике запечатлено, как в ответ на показанную за брань красную карточку 39-летний Широков, представляющий команду "Матч ТВ", сначала бьет судью рукой по лицу, а затем добивает упавшего ногами, пока его не останавливают партнеры по команде и соперники.

Пострадавшим оказался Никита Данченков, более известный как Данте, футболист "Амкала". Арбитру вызвали скорую и он снял побои для обращения в полицию.

Избиению предшествовало падение в штрафной площади. Арбитр посчитал, что нарушения не было, после чего Широков обматерил его на весь стадион. Игра была остановлена, судья пытался показать Роману красную карточку, несмотря на противодействие игроков команды "Матч ТВ".

Данченков все же показал карточку Широкову и получил удар по лицу, сбивший его с ног.

Добивание ногой в лицо pic.twitter.com/SlOD1s6I0s— Дмитрий Егоров (@edim_sport) August 10, 2020

Ранее на этом турнире Широков, завершивший карьеру футболиста летом 2016 года, уже получал прямую красную карточку за чрезмерно жесткую игру.

Поутру в Instagram Роман выразил искренние извинения за совершенный им неподобающий поступок и пожелал арбитру скорейшего выздоровления, уточнив, что причиной его агрессии стало неназначение очевидного пенальти.

"Я разговаривал с Данченковым, заявление в полицию он пока не подавал, но обязательно это сделает. Это дикий случай, тем более это экс-игрок сборной России, работавший затем в "Динамо", сейчас выступающий экспертом на "Матч ТВ". Взрослому мужику избивать 20-летнего на футбольном поле - у человека что-то с головой. Завтра обязательно будут выводы сделаны", - заявил ТАСС глава Московской коллегии футбольных судей Сергей Французов.

Бровь, глаз, шея.

Ещё и на поле. В нормальных странах - это конец футбольной деятельности pic.twitter.com/Ho1XfdEjqA— Дмитрий Егоров (@edim_sport) August 10, 2020

Роман Широков известен по выступлениям за "Зенит", "Спартак" и "Краснодар". На его счету три золота чемпионата России, а также победа в Кубке УЕФА. Кроме того, хавбек провел 56 матчей за сборную страны и стал обладателем бронзы чемпионата Европы 2008 года. В 2012 и 2013 годах признавался лучшим футболистом России.