Более 80% японцев выступают против проведения Олимпиады в Токио

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Более 80% японцев считают невозможным проведение летних Олимпийских игр в Токио в условиях пандемии коронавируса и выступают за отмену или перенос соревнований, запланированных на лето этого года. Об этом свидетельствуют данные телефонного опроса, проведенного местным информационным агентством Kyodo .

Согласно результатам исследования, 35,3% респондентов выступили за отмену игр, а еще 44,8% - за их перенос на более позднее время.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но уже были перенесены на год из-за пандемии совместным решением Международного олимпийского комитета и оргкомитетом Игр. Ожидается, что соревнования пройдут в японской столице с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Япония борется с новой волной коронавируса, которая увеличила нагрузку на медицинскую систему страны. Ежедневный прирост инфицированных в субботу превысил 7000 человек.

Опрос показал, что 68,3 процента респондентов недовольны мерами, принятыми правительством в связи с коронавирусом. Чрезвычайное положение, объявленное на месяц в связи с пандемией в Токио и прилегающих к столице префектурах, 79,2% сочли слишком запоздалым, в то время как почти 78% заявили, что его необходимо распространить на другие районы.