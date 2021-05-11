Лучший вратарь XXI века Джанлуиджи Буффон объявил об уходе из "Ювентуса"

Doha Stadium Plus Qatar / wikimedia.org

Чемпион мира по футболу в составе сборной Италии голкипер Джанлуиджи Буффон заявил, что покинет туринский "Ювентус" по завершении текущего сезона.

"Мое будущее ясно и определено. В этом году прекрасный и продолжительный опыт сотрудничество с "Ювентусом" окончательно завершится. Думаю, я отдал клубу все. Мы подошли к концу цикла, и это правильно", - цитирует 43-летнего Буффона портал Football Italia. - Чувствую, что отдал все ради "Юве". Мы достигли конца цикла".

Ранее Буффон, который недавно был объявлен футбольными историками лучшим вратарем XXI века , заявил, что планирует завершить свою яркую карьеру после сезона-2022/23.

Буффон, также защищавший цвета "Пармы", играет за "Ювентус" с 2001 года. В составе туринского клуба он 10 раз выиграл национальный чемпионат, добыл шесть Суперкубков и четыре Кубка Италии.

Сообщалось, что Буффон завершит карьеру после окончания сезона-2017/18, однако вместо этого он отыграл сезон во французском клубе "Пари Сен-Жермен", в составе которого выиграл чемпионат Франции, после чего вернулся в "Ювентус" .

В нынешнем сезоне "Старая Синьора" лишилась шансов на победу в чемпионате Италии после девяти триумфов подряд. За несколько туров до финиша команда идет на пятом месте, даже вне зоны Лиги чемпионов.