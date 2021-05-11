Команда "Легенд хоккея", в составе которой на лед вышел президент РФ Владимир Путин, в понедельник в Сочи победила в гала-матче с сборной Ночной хоккейной лиги (НХЛ). Глава государства забросил восемь шайб и отдал одну результативную передачу, а его команда в итоге победила со счетом 13:9.

Еще одна шайба в команде "Легенд хоккея" на счету министра обороны Сергея Шойгу. Матч был приурочен к 75-летию отечественного хоккея и 60-летию первого полета человека в космос.

Ночную хоккейную лигу, получившую громкую аббревиатуру НХЛ, основали в 2011 году по инициативе Путина. Задачей лиги является популяризация хоккея с шайбой, привлечение взрослых мужчин и женщин к спорту, а также создание хоккейного любительского сообщества, объединяющего все регионы страны. Ее смысл - поддержать тех, кто ближе к ночи, после работы, предпочитает сыграть в хоккей, а не посидеть перед телевизором.

В играх НХЛ Путин выходит на лед под номером 11 и традиционно становится лучшим бомбардиром.

Президент начал кататься на коньках зимой 2011 года под руководством заслуженного мастера спорта Алексея Касатонова после того, как дал соответствующее обещание участникам Российской юношеской сборной по хоккею.