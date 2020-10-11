Pixabay.com В Мытищах подмосковные "Химки" со счетом 70:84 уступили литовскому "Жальгирису" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги

Pixabay.com

В Мытищах подмосковные "Химки" со счетом 70:84 уступили литовскому "Жальгирису" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

У хозяев паркета Йонас Жеребко набрал 23 очка и сделал 12 подборов, в составе гостей результативностью блеснул набрал Мариус Григонис (21).

Изначально встреча должна была состояться в пятницу, но ее перенесли, чтобы лига гарантировано получила результаты тестов на коронавирус игроков "Химок".

В пятницу тесты на коронавирус центрового Грэга Монро и форварда Максима Барашкова из "Химок" дали положительный результат. Также из-за травмы матч с "Жальгирисом" пропустил защитник Алексей Швед. Всего в составе "Химок" на паркет выходили семь игроков.

"Не хочу искать никаких оправданий, но у этого поражения есть объективные причины, - приводит слова главного тренера "Химок" Римаса Куртинайтиса официальный сайт клуба. - Сложно играть матч Евролиги всемером, причем неважно, в гостях или дома, и это большая проблема. Наши игроки сыграли на максимуме. Ждем возвращения в строй травмированных, а также тех, кто переболел коронавирусом".

"Химки" проиграли две игры из двух на старте турнира, "Жальгирис" одержал вторую победу подряд. В следующем матче подмосковная команда на выезде сыграет с мадридским "Реалом" 14 октября.