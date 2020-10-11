В Москве футболисты сборной России в матче третьего тура группового этапа Лиги наций сыграли вничью со счетом 1:1 с командой Турции.

В первом тайме мяч в ворота гостей отправил Антон Миранчук (28'), но после перерыва Кенан Караман (62') восстановил равновесие.

Отметим, чтоу россиян из-за сомнительных результатов тестов на коронавирус встречу пропустили голкипер Маринато Гилерме и защитники Георгий Джикия и Марио Фернандес.

Наша сборная набрала семь очков и занимает первое место в третьей группе лиги В, далее идут команды Венгрии (6), Турции (2) и Сербии (1).

До этого в Лиге наций россияне со счетом 3:1 обыграли Сербию в Москве, а затем оказались убедительнне Венгрии (3:2) в Будапеште.

Первая ничья в этом розыгрыше Лиги наций. Без поражений идём в турнире ????????#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/yLyjJA3da9— Сборная России (@TeamRussia) October 11, 2020

Перед воскресным матчем с Турцией российские футболисты уступили в товарищеском матче на своем поле сборной Швеции (3:2).

В следующем туре наша команда в Москве встретится с Венгрией, игра состоится 14 октября, матч начнется в 21:45 по мск.