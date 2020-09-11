Британская пловчиха Татьяна Белоногофф получила право выступать за Россию
 
Британская пловчиха Татьяна Белоногофф получила право выступать за Россию
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Международная федерация водных видов спорта (FINA) утвердила смену спортивного гражданства с британского на российское для победительницы юниорского первенства Европы по плаванию Татьяны Белоногофф.

Как сообщила в четверг пресс-служба Всероссийской федерации плавания (ВФП), спортсменка получила право представлять Россию на международных соревнованиях с 10 сентября 2020 года.

"Ознакомившись с различными документами, предоставленными вашей федерацией, мы сообщаем, что FINA одобрила запрос о смене спортивного гражданства Татьяны Белоногофф в плавании с британского спортивного гражданства на российское. Таким образом, Татьяна Белоногофф имеет право представлять Россию на международных соревнованиях с 10 сентября 2020 года", - говорится в письме FINA в ВФП.

19-летняя спортсменка является дочерью россиянки, но всю жизнь прожила в Великобритании, пока в 2019 году не перебралась в Санкт-Петербург.

Она полагает, что в России у нее больше шансов отобраться на чемпионат мира и Европы, а также сослалась на хорошую систему поддержки национальной команды и объективный отбор в нее.

"Может, потому что нас так воспитали, с самого детства я всегда считала себя русской", - заявила Татьяна Белоногова.

Девушка победила на дистанции 50 метров брассом на юниорском чемпионате Европы 2018 года в Хельсинки. На чемпионате Великобритании 2019 года она заняла третье место на той же дистанции и была второй на стометровке брассом.