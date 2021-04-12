Юного прыгуна в воду ввели в кому после неудачного прыжка

12-летний прыгун в воду из Казани был введен в медикаментозную кому после инцидента, случившегося на соревнованиях в Москве.
На всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду "Кубок Кремля" в спорткомплексе ЦСКА юный спортсмен получил травму при неудачном выполнении прыжка и был отправлен в больницу.
Характер травм и обстоятельства их получения не раскрываются. Отмечается, что прыгуна прооперировали и ввели в медикаментозную кому.
"Мальчик получил травмы, находится в больнице. Удар был сильный. Операцию сделали вчера, сейчас он находится в медикаментозной коме. Родители, тренеры, федерация - мы на постоянной связи", - сообщили ТАСС в Российской федерации прыжков в воду.