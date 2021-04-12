Юного прыгуна в воду ввели в кому после неудачного прыжка

АГН "Москва" / Игорь Иванко

12-летний прыгун в воду из Казани был введен в медикаментозную кому после инцидента, случившегося на соревнованиях в Москве.

На всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду "Кубок Кремля" в спорткомплексе ЦСКА юный спортсмен получил травму при неудачном выполнении прыжка и был отправлен в больницу.

Характер травм и обстоятельства их получения не раскрываются. Отмечается, что прыгуна прооперировали и ввели в медикаментозную кому.