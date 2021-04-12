Венгерская порнозвезда упрекнула в скупости футболистов "Манчестер Юнайтед"

Венгерская порнозвезда Шона Ривер посетовала на низкие моральные качества футболистов английского "Манчестер Юнайтед", которым она оказывала эскорт-услуги в качестве проститутки. Звезду возмутило, что им не нравилось платить за секс.
Футболисты полагали, что интим им должен доставаться бесплатно, по статусу, пожеловалась Ривер в свежем выпуске подкаста How To Be A Pornstar ("Как быть порнозвездой").
Шона обслуживала трех игроков "Манчестер Юнайтед", чьи имена не называются.
"Они ожидают, что ты будешь с ними, просто потому что они знамениты. Но на самом деле они не хотят настоящих свиданий с тобой. Им просто нужно телочка на стороне, чтобы сопровождала их, оставаясь в тени. Только то, что они зарабатывают большие деньги, не означает, что они щедры", - сетует Ривер.
Особое возмущение у 28-летней Шоны вызвал один игрок "красных дьяволов", который забрал из ее гонорара 200 евро, чтобы заказать пиццу для своих друзей, пишет The Sun.