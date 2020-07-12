20-летний российский пилот Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, стал победителем первой гонки второго этапа серии "Формула-2", который проходит в Австрии.

"Когда трасса начала подсыхать, я поймал темп и начал улучшать свою позицию в пелотоне, - сказал 20-летний гонщик. - На последних кругах я уже старался сохранить машину и довести ее до победы. Хочу поблагодарить всех , но самая огромная благодарность - моему отцу, надеюсь, он смотрит сверху и счастливо улыбается".

And to think it almost didn't happen... ????



Check out our race report and re-live today's ???????????????? Feature Race!✨#F2 #AustrianGP ????????https://t.co/fC5O8hIBoz— Formula 2 (@FIA_F2) July 11, 2020

Второе место занял японец Юки Цунода (Carlin), третьим стал китаец Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi).

Партнер Шварцмана по команде и сын семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер финишировал четвертым. Вторая гонка австрийского этапа пройдет сегодня.

Шварцман, являющийся также членом академии команды "Формулы-1" "Феррари", проводит первый сезон в "Формуле-2". В прошлом сезоне Роберт стал чемпионом "Формулы-3". После трех гонок россиянин возглавляет личный зачет чемпионата.