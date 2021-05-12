Казахстанского теннисиста оштрафовали на сумму, сравнимую с заработком за карьеру

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Казахстанский теннисист Роман Хасанов дисквалифицирован на 10 лет и оштрафован на 100 тысяч долларов за участие в договорных матчах и манипулирование результатами в этом виде спорта. Соответствующее решение после проведения разбирательств вынесло Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA).

"24-летний Хасанов признался в нарушении антикоррупционных правил, касающихся манипулирования или попыток манипулирования результатами, в прямом получении денежных сумм и связанных с ними выгод, а также в несообщении о какой-либо незаконной деятельности, о которой ему было известно", - цитирует вердикт портал Sports.kz .

Уточняется, что речь идет о неоднократных нарушениях антикоррупционной программы в теннисе (TACP), имевших место в период с 2014 по 2018 год.

Срок дисквалификации Романа начинает свой отсчет с 9 мая 2021 года. Ему запрещено играть, тренировать или посещать теннисные соревнования в течение 10 лет. Кроме того, на спортсмена наложен штраф в размере 100 тысяч долларов, из которых 75 тысяч - условно.

Отметим, что оставшийся реальный штраф составляет две трети от общей суммы призовых, заработанной Хасановым за всю профессиональную карьеру (36 940 долларов).

Наивысшей позицией казаха в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде было 671-е место, которое он занимал в 2018 году.