УЕФА открыл дело против клубов-ренегатов, пытавшихся создать Суперлигу

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Союз европейских футбольных ассоциаций назначил инспекторов по этике и дисциплинарным вопросам, которые начнут расследование в отношении "Барселоны", "Реала" и "Ювентуса", пытавшихся создать европейскую Суперлигу и отказавшихся покинуть проект после его фактического развала.

"В соответствии со статьей 31(4) Дисциплинарного регламента УЕФА сегодня были назначены инспекторы по этике и дисциплинарным вопросам УЕФА для проведения дисциплинарного расследования в связи с потенциальным нарушением правовых рамок УЕФА со стороны ФК "Реал Мадрид", ФК "Барселона" и ФК "Ювентус" в связи с проектом так называемой "Суперлиги", - говорится в сообщении пресс-службы УЕФА, которое цитирует "Интерфакс" .

Напомним, что 12 топовых европейских футбольных клубов недавно объявили о создании Суперлиги. В нее вошли испанские "Реал", "Атлетико", "Барселона", итальянские "Милан", "Интер", "Ювентус", английские "Арсенал", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Тоттенхэм". Войти в Суперлигу на постоянной основе было предложено еще трем клубам, а общее число команд должно было достичь 20.

Позднее девять клубов вышли из проекта, однако "Барселона", "Реал" и "Ювентус" этого не сделали.

УЕФА обязал вышедшие из Суперлиги клубы сделать общее пожертвование на сумму 15 миллионов евро, которое пойдет на развитие детско-юношеского и массового футбола в локальных сообществах по всей Европе, в том числе в Великобритании, а также согласиться на 5% сокращение призовых за участие в одном сезоне клубных турниров УЕФА и на перераспределение этих средств.

Если оставшиеся клубы не захотят покинуть Суперлигу, то они будут оштрафованы на 100 млн евро.

"УЕФА оставил за собой право предпринять в отношении клубов, которые не покинули так называемую "Суперлигу", любые действия, которые сочтет целесообразными". - говорилось в сообщении УЕФА ранее.