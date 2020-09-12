19-летняя пловчиха Татьяна Белоногофф рассказала о причинах смены спортивного гражданства с британского на российское. Процедура была официально завершена 10 сентября, отныне спортсменка может представлять Россию на международных соревнования.

"Нужно быть политкорректной в этом вопросе. Если откровенно, в Великобритании мне не светило попасть в сборную. У них довольно субъективный выбор, в России - более объективный. Здесь если показал результат, то тебя взяли, не показал - не взяли. В Англии с моим двойным гражданством, русским именем и не совсем английским характером я не подходила сборной. Мне дали это понять", - цитирует Белоногофф "Матч ТВ".

Татьяна родилась в Великобритании, но ее мать - россиянка. В 2019 году Белоногофф переехала в Санкт-Петербург, где и проводит тренировки.

Девушка победила на дистанции 50 метров брассом на юниорском чемпионате Европы 2018 года в Хельсинки. На чемпионате Великобритании 2019 года она заняла третье место на той же дистанции и была второй на стометровке брассом.