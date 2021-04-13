Знаменитый спортивный врач Александр Ярдошвили умер в возрасте 66 лет

ФК «Динамо» Москва / vk.com

Главный врач московского футбольного клуба "Динамо" Александр Ярдошвили умер 13 апреля на 67-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба команды. Причины смерти специалиста не сообщаются.

"Футбольный клуб "Динамо" Москва выражает соболезнования всем родным и близким Александра Эдуардовича и скорбит вместе с теми, кто имел честь работать и дружить с ним. Место прощания и дата похорон будут объявлены дополнительно", - говорится в сообщении.

Ярдошвили трудился в качестве главного врача еще в советские времена. Он работал в отечественном футболе с 1980 года, был главным врачом одесского "Черноморца", московских "Локомотива", ЦСКА и "Динамо". В 1998 году он работал главным врачом национальной сборной России.

Опытный специалист пришел в "Динамо" в 1982 году из одесского "Черноморца" и работал в медицинском штабе бело-голубых с 1982 по 1990 год, из которых два года - в ватерпольной команде. После он трудился в московских "Локомотиве" (1992-2012) и ЦСКА (2012-2015), в "Динамо" вернулся в 2016 году.

Ярдошвили был заслуженным врачом России и главой профсоюза футбольных врачей Российского футбольного союза (РФС).