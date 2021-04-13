Московское "Динамо" объявило о назначении Алексея Кудашова главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги

Хоккейный клуб «Динамо» Москва

Московское "Динамо" объявило о назначении Алексея Кудашова главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги. 49-летний специалист сменил на этом посту Владимира Крикунова. Контракт рассчитан на один сезон с возможностью продления.

В текущем сезоне "Динамо" под руководством Крикунова заняло третье место в регулярном чемпионате Западной конференции КХЛ и выбыло из розыгрыша Кубка Гагарина во втором раунде, проиграв питерскому СКА (1-4).

"Был совет директоров, обсудили проблемы. Команда была настроена на более высокий результат в серии со СКА. Хотим поблагодарить Крикунова за проделанную работу за эти два с половиной года. Этот состав мог выходить в финал Кубка Гагарина. Контракт с Крикуновым не будет продлен. Новым тренером станет Алексей Кудашов", - передает слова председателя совета директоров "Динамо" Виктора Воронина портал Sport24 .

Кудашов выступал за "Динамо" в качестве игрока и выиграл чемпионат России-1999/2000 и Кубок Гагарина-2011/12. Всего за команду он сыграл 341 матч, забросил 63 шайбы и отдал 97 результативных передач. В качестве тренера работал в "Атланте", "Локомотиве" и СКА, возглавлял сборную России.

⚡ Алексей Кудашов назначен главным тренером московского "Динамо"!



Подробнее: https://t.co/F4TRdsMxpU pic.twitter.com/Luvar3TwZN — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) April 13, 2021

Ранее сообщалось, что бело-голубых может возглавить экс-наставник "Спартака" Олег Знарок, но переговоры с ним сорвались из-за разногласий по поводу трансферной политики и нежелания клуба видеть в тренерском штабе его помощника Харийса Витолиньша.