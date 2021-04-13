Авторитетный финансовый журнал Forbes составил рейтинг самых дорогих футбольных клубов в мире, первенство в котором впервые в истории захватила каталонская "Барселона". Стоимость команды Лионеля Месси оценили в 4,76 миллиарда долларов.

Следом расположился еще один клуб чемпионата Испании - мадридский "Реал", лидировавший в рейтинге на протяжении 16 лет. "Королевский клуб" оказался дешевле своего непримиримого соперника по "эль класико" на 10 миллионов долларов.

Тройку самых дорогих клубов замкнула мюнхенская "Бавария", которая стоит 4,22 миллиарда. В пятерку также попали английские "Манчестер Юнайтед" (4,2 млрд) и "Ливерпуль" (4,1 млрд).

В двадцатке самых дорогих футбольных клубов мира не нашлось места дял команд из России.

Barcelona take the top spot as the world's most valuable team, per @Forbes ???? pic.twitter.com/bhi9pc2o1n — B/R Football (@brfootball) April 12, 2021

Авторы рейтинга отмечают, что средняя стоимость лучших футбольных клубов мира за прошедшие два года в среднем выросла на 30 процентов, несмотря на падение выручки, связанное с ограниченной посещаемостью матчей из-за коронавируса.