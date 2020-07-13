fitimi / DepositPhotos Команда "Вашингтон Редскинз" сменила название и логотип под напором борцов с расизмом

fitimi / DepositPhotos

Команда по американскому футболу "Вашингтон Редскинз" в понедельник объявила о смене своего названия и логотипа, которые могут оскорблять коренные народы страны. Об этом сообщается на сайте клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ).

Свое новое название клуб пока не объявил, поскольку еще не решены проблемы с товарными знаками.

Название "Редскинз" (краснокожие) и эмблема с изображением индейца появились у команды в 1933 году, когда она еще базировалась в Бостоне. Клуб переехал в Вашингтон в 1937 и с тех пор дважды побеждал в регулярном чемпионате (1937, 1942), а также трижды выигрывал Супербоул (1982, 1987, 1991).

Ранее спонсоры уже обращались к руководству клуба с просьбой сменить название, однако владелец "Вашингтона" Дэниел Снайдер сдался только сейчас - на фоне расовых протестов в стране.

Ожидается, что свое название в ближайшее врем также сменит и бейсбольный клуб "Кливленд Индианс". Президент США Дональд Трамп выступал против переименования команд.