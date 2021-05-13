Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии авторитетного финансового издания Forbes впервые возглавил ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор. При составлении рейтинга учитывали доходы спортсменов с 1 мая 2020 года по 1 мая 2021 года.

За отчетный период 32-летний одиозный ирландец заработал 180 млн долларов, причем участие в боях принесло ему лишь 22 млн, а 150 млн экс-чемпион UFC в двух весовых категориях выручил от продажи контрольного пакета акций собственного бренда виски.

Второе место в рейтинге занял футболист испанской "Барселоны" Лионель Месси. За год аргентинец заработал 130 млн долларов, из них 33 млн ему принесли спонсорские контракты.

На третьей строчке расположился португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду (120 млн).

Conor McGregor leads the pack, but three other athletes join him with more than $100 million in earnings over the last 12 months https://t.co/eKuPNsAZpD pic.twitter.com/lA5YCSftZF — Forbes SportsMoney (@ForbesSports) May 12, 2021

В топ-10 также вошли выступающий в Национальной футбольной лиге (NFL) Дак Прескотт (107,5 млн), баскетболист Леброн Джеймс (96,5 млн), футболист Неймар (95 млн), теннисист Роджер Федерер (90 млн), пилот "Формулы-1" Льюис Хэмилтон (82 млн), игрок в американский футбол Том Брэди (76 млн) и баскетболист Кевин Дюрант (75 млн).