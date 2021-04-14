Бывший защитник сборной России по футболу Василий Березуцкий принял решение покинуть тренерский штаб московского ЦСКА, сообщается на официальном сайте клуба.

Он откликнулся на просьбу бывшего главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, трудоустроившегося в "Краснодаре", помочь ему на новом месте работы.

"Чтобы развиваться дальше и получать необходимую практику, нужно иногда принимать тяжелые для себя решения, выходить из зоны комфорта и двигаться дальше. К тому же, ко мне обратился Виктор Михайлович с просьбой помочь ему на новом месте работы. Мы с клубом обсудили возникшую ситуацию и приняли это совместное решение", - цитирует Березуцкого сайт ЦСКА.

Армейский клуб пожелал Василию в успехов дальнейшей тренерской карьере.

"Не прощаюсь, всегда буду с вами: по-прежнему следить, болеть, переживать за #ЦСКА. Спасибо руководству за поддержку и полученный опыт. Рад, что мы расстаемся, сохранив добрые отношения, и уверен, что однажды вернусь"



Василий Березуцкий - о своем решении: https://t.co/YjlMKZkRaW pic.twitter.com/txhaVCHPYE — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 14, 2021

38-летний Березуцкий вместе с братом Алексеем выступал за ЦСКА с 2002 по 2018 год, став шестикратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА-2004/05. В тренерской структуре "красно-синих" он работал с 2020 года.