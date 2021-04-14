Сборная России по футболу перед ЕВРО-2020 сыграет с командами Польши и Болгарии

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Сборная России по футболу в июне перед стартом на чемпионате Европы проведет два контрольных матча против национальных команд Польши и Болгарии. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Дружина Станислава Черчесова сыграет с поляками 1 июня во Вроцлаве, а с болгарами встретится 5 июня в Москве на Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина.

Данные товарищеские встречи станут частью подготовки к предстоящему чемпионату Европы, который пройдет в 12 европейских городах, включая Санкт-Петербург, с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Сборная России сыграет в группе B с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

⚡️ Контрольные матчи сборной России в июне.



1️⃣ июня Польша - Россия 21:45 мск

5️⃣ июня Россия - Болгария 18:00 мск



Сохраните, чтобы не забыть. #НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/obsKuGVM65 — Сборная России (@TeamRussia) April 14, 2021

Сборная Польши также является участником Евро-2020 (турнир сохранил свое название после переноса из-за пандемии), где ее соперниками по группе E станут команды Словакии, Испании и Швеции. Болгария не смогла отобраться в финальную часть первенства континента.