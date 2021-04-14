Златан Ибрагимович

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Нападающему итальянского "Милана" и сборной Швеции по футболу Златану Ибрагимовичу грозит штраф и отстранение от футбольной деятельности за причастность к букмекерскому бизнесу.

Как сообщает Sport24 со ссылкой на скандинавское издание сообщает Aftonbladet , 39-летний швед с 2018 года через собственную компанию Unknown AB владеет 10% букмекерской конторы Bethard, которая зарегистрирована на Мальте.

В самой конторе, которая в 2019 году получила чистую прибыль в размере 30 млн евро, подтвердили эту информацию.

Согласно регламенту ФИФА и УЕФА, футболисты не могут участвовать в соревнованиях под их эгидой, если имеют даже косвенные интересы в букмекерских конторах. Ибрагимович нарушил данное правило, когда играл в Лиге Европы за "Милан" и вернулся в сборную Швеции на отборочные матчи ЧМ-2022.

AVSLÖJAR: Zlatans comeback i landslaget bröt mot Fifas etiska regler • Så kan han straffas https://t.co/fVIR8CoTHN — Aftonbladet (@Aftonbladet) April 14, 2021

Сообщается, что в случае признания вины Ибрагимовичу грозит штраф до 100 тысяч евро и отлучение от футбола на срок более трех лет.