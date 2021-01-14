Грузовик Антона Шибалова выиграл предпоследний этап ралли-рейда "Дакар"

КАМАЗ-мастер

Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова победил на 11-м этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков. Спецучасток длиной 464 км до дюнам Саудовской Аравии Шибалов прошел за 4 часа 46 минут 38 секунд.

Вторым стал его партнер по команде Айрат Мардеев (+4.13), третьим - белорус Алексей Вишневский на "МАЗе" (+4.53). "КамАЗ" Андрея Каргинова стал четвертым (+6.13), а Дмитрия Сотникова - пятым (+7.24).

В генеральной классификации перед последним этапом лидирует Сотников, опережая Шибалова на 40 минут, на третьей позиции расположился Мардеев (+1:11.30).

???? A high-octane, rock n' roll stage not short on drama!



???? The best moments from stage 11, in less than 1'. #Dakar2021 pic.twitter.com/BLmjeAJzIb — DAKAR RALLY (@dakar) January 14, 2021

Заключительный этап состоится 15 января, его протяженность составит 225 км.