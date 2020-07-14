Стоп-кадр видео minsk1954 / YouTube Белорусские футболистки написали анонимное письмо председателю национальной федерации футбола (АБФФ) Владимиру Базанову с просьбой проверить пол одного из игроков минского клуба "Динамо-БГУФК" - 33-летней Салиматы Симпоре

Стоп-кадр видео minsk1954 / YouTube

Белорусские футболистки написали анонимное письмо председателю национальной федерации футбола (АБФФ) Владимиру Базанову с просьбой проверить пол одного из игроков минского клуба "Динамо-БГУФК" - 33-летней Салиматы Симпоре. Они никогда не видели коллегу голой и подозревают, что это мужчина.

Защитники жалуются на нехарактерные ссадины и ушибы после единоборств с гражданкой Буркина-Фасо, что ставит под сомнение гендерную принадлежность форварда. Спортсменки, переодевавшиеся в одной раздевалке с Симпоре, также заявляют, что ни разу не видели ее обнаженной.

По информации портала Tribuna.com, несколько лет назад Симпоре проводили гендерный тест в Африке, который показал наличие в организме 60 процентов женских гормонов. Бывший главный тренер женской сборной Экваториальной Гвинеи Марсело Фриджерио ранее заявлял, что после проведенного осмотра опасения подтвердились - это был один из мужчин, который выиграл женский Кубок Африки-2008.

Белорусская федерация футбола ответила на обращение, заявив, что Симпоре предоставила все необходимые документы, подтверждающие ее право участвовать в соревнованиях. В АБФФ также сочли необходимым отметить, что Салимата Симпоре провела несколько десятков официальных международных матчей под эгидой ФИФА в составе национальных женских сборных Экваториальной Гвинеи и Буркина-Фасо.

Бывший тренер утверждал, что это мужчина ????‍



Рассказываем загадочную история Салиматы Симпоре ????https://t.co/WZdMyZDdDX— Tribuna.com Беларусь (@goalsby) July 13, 2020

В Белорусской федерации футбола также заявили, что любое поведение, оскорбляющее достоинство человека по любому признаку, не должно остаться безнаказанным. В связи с этим в АБФФ запросили оригинал данного письма с именами его авторов.