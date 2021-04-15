Лучший бомбардир последних двух регулярных чемпионатов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Вадим Шипачев подписал новый трехлетний контракт с московским "Динамо", сообщается на сайте клуба. Прежнее соглашение 34-летнего капитана истекало 30 апреля.

"Переговоры с Вадимом Шипачевым завершены. Факт, зафиксированный подписями двух сторон. Капитан московского "Динамо" остается в клубе! С самого начала было понятно, что и клуб, и игрок заинтересованы в продолжении сотрудничества", - заявил генеральный директор "Динамо" Евгений Кровопусков.

Центрфорвард выступает за "Динамо" с 2018 года. На его счету 216 матчей в составе москвичей и 223 (63 шайб +160 передач) очка. В нынешнем сезоне Вадим набрал 67 (20 + 47) очков в регулярном чемпионате КХЛ и 7 (1+6) в плей-офф, где "Динамо" добралось до второго раунда.

Лайк, если рады, что Вадим Шипачев остается с нами! pic.twitter.com/7vsd5EOPNR — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) April 15, 2021

По данным портала "Чемпионат" , по новому трехлетнему соглашению с бело-голубыми базовая зарплата Шипачева составит 95 миллионов рублей за каждый сезон.

Также хоккеист сможет получить 19 миллионов рублей в качестве бонуса, если наберет в регулярном чемпионате 20 очков. Еще один бонус в случае попадания в топ-3 лучших бомбардиров регулярки составляет более 40 миллионов рублей.

Обе надбавки не будут учитываться под потолком зарплат клуба в 900 миллионов рублей, так как не превышает 20 процентов от оклада нападающего.