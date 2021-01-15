Хореограф группы фигуристов под руководством Этери Тутберидзе Алексей Железняков принес извинения главе конкурирующей группы - двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко - за несдержанность в высказываниях в его адрес. В обращении на своей странице "ВКонтакте" Железняков указал, что стал жертвой провокации.

Конфликт между этими персонами возник после перехода из школы "Самбо-70" в академию "Ангелы Плющенко" Александры Трусовой и Алены Косторной. Хореограф не стеснялся в выражениях, комментируя случившееся, а Плющенко в ответ всячески принижал статус оппонента, называя его "десятым колесом в телеге".

В среду вечером Железняков вызвал Плющенко на дуэль, дабы "заткнуть его неблагодарный поганый рот", и вызов был принят . Перепалка танцоров вызвала большой резонанс. Федерация бокса России выразила готовность организовать им встречу на ринге, а Дмитрий Губерниев захотел прокомментировать поединок в паре с Алиной Загитовой.

"Есть некоторые люди, которые спровоцировали ситуацию, наговорили на Евгения и донесли до меня ложную информацию, из-за чего я пришел в ярость и написал предыдущий пост. Позже выяснилось, что это неправда и Евгений не произносил в мой адрес дурных слов, а я теперь выгляжу не очень красиво. Но как бы то ни было, после этого я обязан извиниться и забрать свои слова обратно. Я прошу прощения за свою несдержанность в отношении Евгения Плющенко", - написал Железняков.

Судя по всему, на этом конфликт не исчерпан. Позднее в пятницу выяснилось, что Плющенко не принял извинений.

"Я не принимаю никакие голословные извинения - жду звонка и извинений. Пусть позвонит, извинится, объяснит, почему он себе позволяет такие вещи, и расскажет - кто и что ему на меня наговорил", - заявил Плющенко ТАСС.