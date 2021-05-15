22-летняя участница конкурса красоты "Мисс Вселенная" от Аргентины Алина Лус Аксельрад на представлении национальных костюмов вышла в бело-голубой форме национальной сборной с номером 10, высоких гетрах и с футбольным мячом.

Затем девушка расстегнула футболку и показала майку с изображением Диего Армандо. Она продефилировала по подиум, акцентируя внимание на десятке и фамилии Марадоны на спине.

"Мой аргентинский костюм вдохновлен страстью, которая нас объединяет. Тем чувством, которое заставляет 23 провинции вместе кричать после забитого мяча. Это гордость, когда ты путешествуешь и слышишь: "Эй, Месси, Марадона" - это Аргентина. Это страсть - как матчи "Ривера" и "Боки". Очень довольна темой моего костюма", - приводит слова Аксельрад Ole .

Конкурс проходит в голливудском Seminole Hard Rock Hotel & Casino во Флориде, США. Основное соревнование стартует 16 мая.

Чемпион мира по футболу 1986 года в составе сборной Аргентины Диего Армандо Марадона скоропостижно скончался 25 ноября от сердечного приступа в возрасте 60 лет. Позже он был торжественно похоронен в пригороде Буэнос-Айреса.