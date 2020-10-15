Футбольный клуб "Спартак" не будет обращаться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в Лозанне по поводу вынесения штрафа комитетом по этике Российского футбольного союза (РФС) в отношении председателя совета директоров и владельца клуба Леонида Федуна.

"Спартак" получил мотивировочную часть решения от РФС и не будет обращаться в CAS. Штраф в РФС будет выплачен", - сообщил ТАСС источник в московском клубе.

Ранее генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов заявлял, что обращение в CAS последует после получения мотивировочной части решения апелляционного комитета РФС.

9 августа владелец "Спартака" после матча первого тура РПЛ против "Сочи" (2:2) заявил о том, что снимет команду с турнира из-за судейских ошибок, повлиявших на результат встречи. Арбитр тогда назначил два пенальти в ворота "Спартака", который вел 2:0. Несколько дней спустя Федун передумал снимать команду, предупредив, оно последует в случае продолжения судейской травли.

Согласно решению комитета по этике РФС, владелец "Спартака" был оштрафован за эти высказывания на 200 тысяч рублей, а апелляционный комитет РФС отказал в удовлетворении жалобы Федуна на этот вердикт.

После 10 туров "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая петербургскому "Зениту" лишь по дополнительным показателям.