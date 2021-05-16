ВСЕ ФОТО В Москве в воскресенье завершился легкоатлетический забег "Сутки бегом", во время которого участники 24 часа наматывали круги стадионе "Искра". Спортсмены не всегда находились в движении, они выкраивали время на отдых и прием пищи

Фото NEWSru.com "Если честно, я хотел пробежать 180 километров, но уже после первых восьми часов осознал, что отстаю от графика. После этого старался получать от происходящего только удовольствие, хотя получалось не всегда, - сказал после финиша любитель бега из Обнинска 46-летний Алексей Кучинский

Фото NEWSru.com "За спиной примерно 134,5 километра. В принципе, есть куда стремиться, ведь активно тренироваться я стал только три года назад. Благодарен семье и друзьям за поддержку", - сказал Алексей Кучинский.

Фото NEWSru.com Вместе с профессиональными атлетами, которые соревновались в рамках чемпионата России и Кубка Москвы, бежали и простые любители

Фото NEWSru.com

В Москве в воскресенье завершился легкоатлетический забег "Сутки бегом" , во время которого участники 24 часа наматывали круги стадионе "Искра". Спортсмены не всегда находились в движении, они выкраивали время на отдых и прием пищи.

Вместе с профессиональными атлетами, которые соревновались в рамках чемпионата России и Кубка Москвы, бежали и простые любители. Многие из них ставили перед собой серьезные задачи, но выполнить их получилось не у всех.

"Если честно, я хотел пробежать 180 километров, но уже после первых восьми часов осознал, что отстаю от графика. После этого старался получать от происходящего только удовольствие, хотя получалось не всегда, - сказал после финиша любитель бега из Обнинска 46-летний Алексей Кучинский. - В итоге оставил за спиной примерно 134,5 километра. В принципе, есть куда стремиться, ведь активно тренироваться я начал только три года назад. Благодарен семье и друзьям за поддержку".

У женщин победительницей старта стала Александра Овсянникова из Челябинска, умудрившаяся за 24 часа пробежать 252,511 км, мужчин вне конкуренции оказался Василий Корыткин из Кемерово, преодолевший за сутки 260, 570 км.

Суточный бег - один из видов сверхмарафона, в котором участник старается пробежать как можно большую дистанцию в течение 24 часов. Соревнования обычно проводятся на 400-метровом стадионе или на кругу длиной до двух километров.

Лучшие стайеры пробегают более 250 километров, в зависимости от условий. Некоторые спортсмены имеют команду помощников, другие размещают все необходимое у стартовой зоны, с хорошим доступом на каждом круге.

Рекорд мира у мужчин в этой дисциплине принадлежит греку Янису Куросу, который в 1997 году пробежал в австралийской Аделаиде 303,506 км. У женщин ориентиром для подражания является американка Камилла Херрон, преодолевшая за сутки во французском городе Альби в 2019 году 270.116 км.