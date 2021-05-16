Исполком Международного союза биатлонистов согласовал окончательный вариант календаря Кубка мира на сезон-2021/2022, сообщает официальный сайт IBU.
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Главным изменением стало исключение из календаря этапа Кубка мира, который должен был состояться в Раубичах (Белоруссия) с 3 по 6 марта 2022 года. Решение мотивировано текущей ситуацией в стране.
Соревнования перенесены в финский Контиолахти. В программе этапа пройдут женская и мужская эстафеты, а также спринтерские гонки и пасьюты.
Финский этап должен был открывать сезон, но после изменений два стартовых этапа Кубка мира примет шведский Эстерсунд. Там биатлонисты будут соревноваться с 26 ноября по 5 декабря.
До Олимпиады в Пекине также состоятся старты в Австрии, Франции, Германии и Италии, а после Игр - в Финляндии, Эстонии и Норвегии.
The IBU Executive Board today agreed on the updated calendar for the 2021/2022 season.— IBU (@biathlonworld) May 16, 2021
World Cup Stage 8 in Minsk-Raubichi, Belarus (3-6 March 2022) has been reallocated to Kontiolahti, Finland.
Full press release: https://t.co/sJLnWBN3bf
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