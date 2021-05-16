Главным изменением стало исключение из календаря этапа Кубка мира, который должен был состояться в Раубичах (Белоруссия) с 3 по 6 марта 2022 года. Решение мотивировано текущей ситуацией в стране

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Исполком Международного союза биатлонистов согласовал окончательный вариант календаря Кубка мира на сезон-2021/2022, сообщает официальный сайт IBU.

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Главным изменением стало исключение из календаря этапа Кубка мира, который должен был состояться в Раубичах (Белоруссия) с 3 по 6 марта 2022 года. Решение мотивировано текущей ситуацией в стране.

Соревнования перенесены в финский Контиолахти. В программе этапа пройдут женская и мужская эстафеты, а также спринтерские гонки и пасьюты.

Финский этап должен был открывать сезон, но после изменений два стартовых этапа Кубка мира примет шведский Эстерсунд. Там биатлонисты будут соревноваться с 26 ноября по 5 декабря.

До Олимпиады в Пекине также состоятся старты в Австрии, Франции, Германии и Италии, а после Игр - в Финляндии, Эстонии и Норвегии.