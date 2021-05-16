Хоккеисты "Вашингтона" на своем льду в овертайме одолели "Бостон" со счетом 3:2 в первом матче стартового раунда Кубка Стэнли. В составе победителей результативной передачей отметился российский нападающий Александр Овечкин.

У столичного клуба точными бросками отличились Том Уилсон (7'), Бренден Диллон (29') и Ник Дауд (65'), у гостей голы в активе Джейка Дебраска (14') и Ника Ритчи (37').

По ходу первого периода травму получил вратарь "Вашингтона" Витек Ванечек, его заменил 39-летний Крэйг Андерсон, сыгравший в плей-офф впервые с 2017 года, когда он защищал ворота "Оттавы".

"Сейчас такая пора, что вне зависимости от того, что происходит, вне зависимости от травм и других обстоятельств надо находить путь к победе, - приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ. - Все понимают, что надо сделать шаг вперед. Энди сегодня вступил в игру, сделал важные сейвы и дал нам шанс на победу. Все удачно закончилось, так что идем дальше".

gonna watch this on repeat for a bit if y'all don't mind...



feel free to join us pic.twitter.com/7yLrxNHLqx — Washington Capitals (@Capitals) May 16, 2021

Игру пропустили российские игроки "Вашингтона" вратарь Илья Самсонов и нападающий Евгений Кузнецов, продолжающий находиться в ковид-протоколе лиги.

"Вашингтон" повел в серии до четырех побед со счетом 1:0. Вторая игра между командами состоится 18 мая.