Почти 60% японцев выступают за отмену запланированных на лето Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, свидетельствуют данные исследования общественного мнения, проведенного агентством Kyodo .

Лишь 12,6% ответивших высказались за проведение Игр, но с ограниченным числом зрителей, а 25,2% респондентов - за проведение мероприятий при пустых трибунах.

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Общественное мнение в Японии настроено в основном против проведения Олимпийских игр этим летом. Это связано с крайне низкими темпами вакцинации, резким ростом числа заболевших и особенностями системы здравоохранения, из-за которых в случае резкого роста заболеваний резерва больничных коек оказывается недостаточно.

Так, в Осаке при уровне заражений 800-1000 человек в день больницы оказались неспособны принять всех пациентов в тяжелом и среднетяжелом состоянии. На протяжении последних недель из всех доступных 356 больничных коек в палатах интенсивной терапии, предназначенных для лечения пациентов с тяжелой формой течения болезни из-за коронавируса, постоянно заняты более 90% мест. Участились смертельные случаи, когда люди вынуждены находиться дома без достаточной медицинской помощи в ожидании места в больнице.

Исследование проводилось 15 и 16 мая. Число респондентов и значение погрешности не уточняется. В этот раз отвечающим впервые не был предложен вариант ответа "следует перенести событие", обращает внимание "РИА Новости" .

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.