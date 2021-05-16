Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски сравнялся с рекордным показателем Герда Мюллера по количеству голов в одном сезоне чемпионата Германии по футболу.
В гостевом матче 33-го тура Бундеслиги Левандовски (26') с 11-метровой отметки забил мяч в ворота "Фрайбурга". Этот гол стал для него 40-м в текущем первенстве страны. Во время празднования форвард продемонстрировал футболку с изображением легендарного Мюллера, который 40 раз отличился в сезоне-1971/72.
Матч между "Баварией" и "Фрайбургом" завершился вничью - 2:2, мюнхенцы играли уже в чемпионском статусе, так как обеспечили себе первое место досрочно.
В прошлом сезоне Левандовски признали игроком года по версии Международной федерации футбола. Во многом благодаря голевым качествам Роберта "Бавария" стала чемпионом страны, а затем победила в Кубке Германии, Лиге чемпионов, выиграла Суперкубок УЕФА и Суперкубок Германии, а также клубный чемпионат мира.
Левандовский положил 40-й гол в сезоне и повторил рекорд великого Герда Мюллера по забитым мячам за один розыгрыш Бундеслиги ????????????????????????— Матч ТВ (@MatchTV) May 15, 2021
В честь такого достижения партнеры по команде устроили поляку поздравительный коридор ???? pic.twitter.com/OD6aZyaJhO