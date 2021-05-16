Артем Дзюба

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В матче заключительного тура чемпионата России по футболу "Спартак" в Грозном сыграл вничью со счетом 2:2 с "Ахматом". После первого тайма гости уступали с разницей в два мяча, но точные удары после перерыва Квинси Промеса (54') и Виктора Мозеса (83') позволили москвичам уйти от поражения.

В результате "Спартак", набрав 57 очков, занял в турнирной таблице первенства страны второе место, которое дает право на участие в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

"Локомотив" (56) в воскресенье в Москве переиграл екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0 и сохранил третье место, гарантирующее "железнодорожникам" путевку в групповой этап Лиги Европы.

ЦСКА (50) в гостях уступил "Динамо" (50) в столичном дерби со счетом 2:3 и, заняв шестое место в турнире, впервые с 2000 года остался без еврокубковых турниров.

Нападающий "Зенита" (65) Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 20 мячей. Форвард оформил покер в гостевом матче с "Тамбовом" (13), завершившимся победой питерцев со счетом 5:1, и обошел партнера по команде Сердара Азмуна, который отличился 19 раз.

Также Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российских чемпионатов. Отныне активе 32-летнего форварда "Зенита" 137 голов, он обогнал бывшего игрока команды Александра Кержакова, который отличился 133 раза.