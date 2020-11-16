В юношеской сборной России по футболу выявлена вспышка COVID-19

Тестирование на коронавирусную инфекцию, проведенное среди игроков и сотрудников юношеской сборной России по футболу, выявило 13 случаев заражения. Команда, составленная из игроков до 2005 года рождения, проводит учебно-тренировочный сбор в Железноводске.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), тестирование выявило заражение у восьми футболистов и пяти членов тренерского штаба юношеской сборной.

Отмечается, что у большинства заболевание протекает бессимптомно или с минимальными клиническими проявлениями. В настоящее время, в соответствии с действующими нормами, они находятся в изоляции под постоянным контролем врачей команды и местных органов здравоохранения.

Ранее появлялись сообщения о сомнительных тестах на коронавирус в составе главной сборной России, однако повторное тестирование позволило спортсменам вернуться в строй.

В понедельник стало известно о новом подозрительном тесте, взятом у вратаря "Краснодара" и национальной сборной Матвея Сафонова после матча в Лиге наций УЕФА Стамбуле против команды Турции (2:3). Сафонов был в числе запасных игроков и временно помещен на карантин.