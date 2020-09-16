livephotosport / DepositPhotos 23-летний колумбийский велогонщик Эган Берналь из команды Ineos досрочно завершил выступление на шоссейной многодневной гонке "Тур де Франс"

livephotosport / DepositPhotos

23-летний колумбийский велогонщик Эган Берналь из команды Ineos досрочно завершил выступление на шоссейной многодневной гонке "Тур де Франс". Спортсмен сосредоточится на восстановлении после участия в самом престижном велосоревновании и изменит свои цели на оставшуюся часть сезона.

"Конечно, я не хотел, чтобы мое участие в "Тур де Франс" закончилось таким образом, но я согласен, что это правильное решение для меня в данных обстоятельствах, - приводит слова Берналя официальный сайт команды. - Я испытываю огромное уважение к этой гонке и с нетерпением жду возможности вернуться сюда в дальнейшем".

Берналь выиграл "Тур де Франс" в прошлом году, а также стал победителем многодневок "Париж-Ницца" и "Тур Швейцарии". В общем зачете "Тур де Франс" 2020 года он после 16 этапов занимает 16-е место.

Egan Bernal has withdrawn from the Tour de France ahead of stage 17.— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) September 16, 2020

В этом году маршрут гонки проложен только по территории Франции. Многодневка должна была начаться 27 июня, но старт перенесли из-за пандемии. Гранд-тур включает в себя 21 этап общей протяженностью 3 470 км, финиш должен состояться 20 сентября в Париже на Елисейских Полях.