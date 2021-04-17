В японской Осаке российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в произвольной программе на командном чемпионате мира (World Team Trophy) в соревновании спортивных пар, получив за прокат 151,59 балла

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В японской Осаке российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в произвольной программе на командном чемпионате мира (World Team Trophy) в соревновании спортивных пар, получив за прокат 151,59 балла.

"Приятно было откатать эту программу при зрителях - на чемпионате мира в Стокгольме мы выступали без них. Со зрителями это ощущается по-другому - мы слышим поддержку, видим зрителей с флагами - это незабываемое ощущение", - сказала Мишина журналистам.

Второе место заняла американская пара Алекса Шимека и Брендон Фрейзер (133,63 балла), третье - японцы Рику Миура и Рюити Кихара (130,83).

В пятницу Мишина и Галлямов заняли первое место в короткой программе. Российские спортсмены не выиграли на командном чемпионате мира только в мужском одиночном катании, где в короткой и произвольной программах победил американец Натан Чен.

???? Mishina/Galliamov win to score 12 points for Team Russia in the Pairs Free Skating at the ISU World Team Trophy! Knierim/Frazier score 11 points for Team USA and Miura/Kihara score 10 points for Team Japan! https://t.co/ivYoj6JEVZ#WTTFigure #FigureSkating pic.twitter.com/sqweGlQeco — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) April 17, 2021

Российская команда набрала по итогам семи видов программы 103 очка и лидирует в общем зачете турнира. Второй идут американцы (94), третью строчку занимают фигуристы из Японии (88). Командный чемпионат мира завершится произвольной программой в женском одиночном катании.

Соревнование World Team Trophy является коммерческим стартом с призовым фондом в один миллион долларов, проводимым Федерацией конькобежного спорта Японии под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

Он проводится с 2009 года. Четыре раза победителем становилась сборная США, два раза - Япония. Россия дважды становилась серебряным призером, один раз - бронзовым.