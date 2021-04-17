Хетаг Плиев

OSETIN1989 / YouTube

Поединок бойца смешанного стиля Хетага Плиева против американца Девина Гудейла, в котором представляющий Канаду спортсмен чуть не потерял палец, признан несостоявшимся.

"Атлетическая комиссия признала бой несостоявшимся", - сказал ТАСС представитель команды Плиева.

Поединок состоялся 1 апреля в организации Cage Fury в США. Хегат остался без безымянного пальца левой руке после первого раунда поединка, но потерю обнаружили только в перерыве между вторым и третьим раундами, когда Плиев сел в свой угол и показал руку тренерам.

Палец долго не могли найти в октагоне и организаторы попросили зрителей в первых рядах поискать его под стульями. В итоге он был обнаружен в сброшенной в перчатке Плиева. Позже в больнице боец успешно перенес операцию по реплантации.

Как выяснилось, после одного из ударов ногами Гудейл попал Плиеву в левую руку и сломал палец. Когда соперники перешли на борцовские приемы, он был оторван окончательно. Поединок был немедленно прекращен, а Гудейла признали победителем.

37-летний уроженец СССР Хетаг Плиев проводил седьмой профессиональный поединок в карьере. На его счету пять побед и два поражения в смешанных единоборствах. До перехода в ММА он выступал в соревнованиях по вольной борьбе и участвовал в Олимпийских играх в Лондоне, где занял десятое место в весовой категории до 96 кг.