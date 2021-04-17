В Монте-Карло россиянин Андрей Рублев со счетом 6:3, 7:5 победил норвежца Каспера Рууда в полуфинальном матче турнира серии "Мастерс", призовой фонд которого составляет 2,5 млн долларов. На корте соперники провели 1 час 20 минут.

В решающей встрече соревнования Рублев сыграет с греком Стефаносом Циципасом. Они играли между собой уже шесть раз, каждый одержал по три победы.

Добавим, что Рублев после победы над Каспером Руудом стал безусловным лидером тура ATP по количеству побед в сезоне, в активе Андрея 24 выигранных матча.

IRON MAN ????



After beating Nadal, @AndreyRublev97 is into his first-ever Masters 1000 final after defeating Ruud 6-3 7-5! #RolexMCMasters pic.twitter.com/XGiUIwvkMK — Tennis TV (@TennisTV) April 17, 2021

Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP, в его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема - на Открытых чемпионатах США (2017, 2020), Франции (2020) и Австралии (2021).