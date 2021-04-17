Андрей Рублев
Фото: si.robi / Flickr
Андрей Рублев
 
 
 
Андрей Рублев
Фото: si.robi / Flickr

В Монте-Карло россиянин Андрей Рублев со счетом 6:3, 7:5 победил норвежца Каспера Рууда в полуфинальном матче турнира серии "Мастерс", призовой фонд которого составляет 2,5 млн долларов. На корте соперники провели 1 час 20 минут.

В решающей встрече соревнования Рублев сыграет с греком Стефаносом Циципасом. Они играли между собой уже шесть раз, каждый одержал по три победы.

Добавим, что Рублев после победы над Каспером Руудом стал безусловным лидером тура ATP по количеству побед в сезоне, в активе Андрея 24 выигранных матча.

Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP, в его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема - на Открытых чемпионатах США (2017, 2020), Франции (2020) и Австралии (2021).