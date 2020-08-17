"Рубин" подписал контракт с вратарем-рекордсменом Никитой Медведевым

Бывший голкипер московского футбольного клуба "Локомотив" Никита Медведев заключил двухлетнее соглашение с казанским "Рубином".

Как сообщает пресс-служба казанцев, 25-летний страж ворот перешел в команду из Татарстана в статусе свободного агента по истечении контракта с железнодорожниками.

За "Локомотив" Медведев провел два официальных матча, став с командой чемпионом и обладателем Кубка и Суперкубка России.

Ранее он представлял ижевский "Зенит" и "Ростов", в составе которого в 2017 году установил рекорд чемпионатов России по продолжительности "сухой" серии в рамках одного чемпионата. Голкипер сохранял свои ворота в неприкосновенности на протяжении 1034 минут (с учетом добавленного к таймам времени). Вызывался в молодежную сборную России.

❕Официально: Никита Медведев перешел в "Рубин"!



25-летний вратарь Никита Медведев в статусе свободного агента перешел в "Рубин"



✍️Контракт действует до конца сезона 2021/22.



Добро пожаловать в "Рубин"! ❤️????

???? https://t.co/uVkMecImNK pic.twitter.com/al88AkTcCH— "Рубин" Казань (@fcrk) August 17, 2020

Команда тренера Леонида Слуцкого также усилилась с 30-летним защитником Георгием Зотовым, контракт с которым подписан до конца текущего сезона. Воспитанник новосибирского футбола и московского "Спартака", поигравший за махачкалинский "Анжи", краснодарскую "Кубань", самарские "Крылья Советов" и "Оренбург", также перешел в "Рубин" в статусе свободного агента.