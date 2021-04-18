В матче 26-го тура чемпионата России по футболу "Краснодар" на своем стадионе сыграл вничью со счетом 2:2 с "Зенитом" из Санкт-Петербурга.

В составе хозяев поля дубль оформил Алексей Ионов (7', 60'), который является воспитанником "Зенита". У петербуржцев в концовке встречи мячи забили Сердар Азмун (76') и Андрей Мостовой (86').

"Матч получился достаточно интересным, с обилием моментов, - приводит слова главного тренера "Зенита" Сергея Семака официальный сайт клуба. - Что касается нашей игры, то мы получили неприятный гол в свои ворота, хотя поначалу неплохо контролировали мяч. В первом тайме у нас было достаточное количество моментов, но не смогли забить. Во второй половине ошиблись, усложнив себе задачу. Тем не менее смогли перевернуть ход матча и могли победить, поэтому за такую ничью ребятам спасибо".

"Зенит" (55) лидирует в турнирной таблице, опережая на шесть очков "Локомотив" (49), который в первенстве страны выиграл последние семь матчей . "Спартак" (47) и ЦСКА (46) располагаются ниже, столичные клубы проведут свои матчи тура сегодня.