Участник лыжных гонок "Авачинский марафон" умер во время забега на дистанции 30 километров. Соревнования проходили на стадионе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском 18 апреля. По предварительной информации, спортсмен упал на трассе и скончался

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Участник лыжных гонок "Авачинский марафон" умер во время забега на дистанции 30 километров. Соревнования проходили на стадионе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском 18 апреля. По предварительной информации, спортсмен упал на трассе и скончался.

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Как стало известно ИА "Камчатка" , на соревнованиях мужчина представлял город Краснодар, но раньше жил на полуострове. Перед участием в соревнованиях все спортсмены были обязаны предоставить допуск врача. Представителям других регионов также необходимо было предъявить отрицательный результат теста на коронавирус или справку о прохождении вакцинации.

Подробной информации об обстоятельствах происшествия пока нет. Получить оперативный комментарий следственного управления СКР и полиции не удалось.

27-й "Авачинский марафон" прошел 18 апреля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова. Участники лыжных гонок соревновались на дистанциях 30 и 60 километров.

"Авачинский марафон" проводился на Камчатке с 1984 по 1987 годы. В 1994 году соревнования были возобновлены. В разное время в нем принимали участие победители Олимпийских игр, чемпионатов мира и обладатели Кубков мира по лыжным гонкам и биатлону.