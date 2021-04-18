Макс Ферстаппен

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Нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Италии.

"Условия были очень сложные, особенно в начале гонки, - сказал журналистам триумфатор гонки. - Если честно, было так скользко, что я с большим трудом удерживал машину на трассе. Кроме того, конечно, промежуточная резина начинала сдавать, а выбрать правильный момент для перехода на слики всегда непросто. Но, думаю, мы отлично справились со всеми сложностями".

Вторым в гонке финишировал семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из "Мерседес", третьим - британский пилот "Макларена" Ландо Норрис.

Российский пилот "Хаас" Никита Мазепин стал последним из финишировавших гонщиков, заняв 17-е место. Его партнер по команде немец Мик Шумахер расположился строчкой выше.

Max Verstappen ???? WINS ???? at Imola!



Lewis Hamilton comes home second with Lando Norris taking the final podium place ???? #ImolaGP ???????? #F1 pic.twitter.com/k2bRCGyS7J — Formula 1 (@F1) April 18, 2021

Следующий этап состоится с 30 апреля по 2 мая в Португалии.