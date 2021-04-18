Нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Италии.
"Условия были очень сложные, особенно в начале гонки, - сказал журналистам триумфатор гонки. - Если честно, было так скользко, что я с большим трудом удерживал машину на трассе. Кроме того, конечно, промежуточная резина начинала сдавать, а выбрать правильный момент для перехода на слики всегда непросто. Но, думаю, мы отлично справились со всеми сложностями".
Вторым в гонке финишировал семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из "Мерседес", третьим - британский пилот "Макларена" Ландо Норрис.
Российский пилот "Хаас" Никита Мазепин стал последним из финишировавших гонщиков, заняв 17-е место. Его партнер по команде немец Мик Шумахер расположился строчкой выше.
Max Verstappen ???? WINS ???? at Imola!— Formula 1 (@F1) April 18, 2021
Lewis Hamilton comes home second with Lando Norris taking the final podium place ???? #ImolaGP ???????? #F1 pic.twitter.com/k2bRCGyS7J
Следующий этап состоится с 30 апреля по 2 мая в Португалии.