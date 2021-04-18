Макс Ферстаппен
canno73 / DepositPhotos
Макс Ферстаппен
 
 
 
Макс Ферстаппен
canno73 / DepositPhotos

Нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Италии.

"Условия были очень сложные, особенно в начале гонки, - сказал журналистам триумфатор гонки. - Если честно, было так скользко, что я с большим трудом удерживал машину на трассе. Кроме того, конечно, промежуточная резина начинала сдавать, а выбрать правильный момент для перехода на слики всегда непросто. Но, думаю, мы отлично справились со всеми сложностями".

Вторым в гонке финишировал семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из "Мерседес", третьим - британский пилот "Макларена" Ландо Норрис.

Российский пилот "Хаас" Никита Мазепин стал последним из финишировавших гонщиков, заняв 17-е место. Его партнер по команде немец Мик Шумахер расположился строчкой выше.

Следующий этап состоится с 30 апреля по 2 мая в Португалии.