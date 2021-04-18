Российский теннисист Андрей Рублев со счетом 3:6, 3:6 уступил греку Стефаносу Циципасу в решающем матче престижного турнира в Монте-Карло, призовой фонд которого составляет 2,5 млн долларов. На грунтовом корте в воскресенье спортсмены провели 1 час и 12 минут.
Рублев однажды подал навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Циципас выполнил три эйса, один раз ошибся на подаче и использовал три шанса из трех взять подачу соперника.
Циципас одержал четвертую победу над Рублевым, Андрей оказывался сильнее соперника трижды.
BREAKTHROUGH ????— Tennis TV (@TennisTV) April 18, 2021
The moment Stefanos Tsitsipas won his first Masters 1000 title! pic.twitter.com/3icLsgCx4S
На данный момент Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP, в его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема - на Открытых чемпионатах США (2017, 2020), Франции (2020) и Австралии (2021).
Циципас завоевал шестой титул в карьере, он располагается на пятой строчке мирового рейтинга. На турнирах серии Большого шлема он трижды доходил до полуфинала.