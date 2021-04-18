Российский теннисист Андрей Рублев со счетом 3:6, 3:6 уступил греку Стефаносу Циципасу в решающем матче престижного турнира в Монте-Карло, призовой фонд которого составляет 2,5 млн долларов. На грунтовом корте в воскресенье спортсмены провели 1 час и 12 минут.

Рублев однажды подал навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Циципас выполнил три эйса, один раз ошибся на подаче и использовал три шанса из трех взять подачу соперника.

Циципас одержал четвертую победу над Рублевым, Андрей оказывался сильнее соперника трижды.

BREAKTHROUGH ????



The moment Stefanos Tsitsipas won his first Masters 1000 title! pic.twitter.com/3icLsgCx4S — Tennis TV (@TennisTV) April 18, 2021

На данный момент Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP, в его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема - на Открытых чемпионатах США (2017, 2020), Франции (2020) и Австралии (2021).

Циципас завоевал шестой титул в карьере, он располагается на пятой строчке мирового рейтинга. На турнирах серии Большого шлема он трижды доходил до полуфинала.