Российские гандболисты пообещали не материться перед телекамерами
Wavebreakmedia / DepositPhotos
Российские гандболисты пообещали не материться перед телекамерами
 
 
 
Российские гандболисты пообещали не материться перед телекамерами
Wavebreakmedia / DepositPhotos

Российские гандболисты постараются больше не использовать бранные слова во время тайм-аутов по ходу матчей чемпионата мира, который проходит в Египте без зрителей и привычного шума трибун. Соответствующее обещание дал капитан отечественной команды Даниил Шишкарев.

В субботу во время второго матча российской команды на турнире против сборной Словении (31:25) в телевизионный эфир попали несколько нецензурных выражений, которыми игроки описывали свою решимость обыграть соперника. В частности, крепкие выражения отчетливо позволили себе Шишкарев и другой игрок сборной - Дмитрий Житников.

"В тот момент у команды был эмоциональный подъем, поэтому мы даже не заметили, что рядом с нами находилась камера с микрофоном, - заявил Шишкарев ТАСС.- Этими словами можно было коротко и ясно описать ситуацию, которая в ту минуту сложилась на площадке. Если бы обстановка была более привычной и на трибунах были бы зрители и играла бы музыка, как это обычно бывает на аренах, такой ситуации, думаю, удалось бы избежать. Теперь будем аккуратней, хотя, конечно, тяжело контролировать свои эмоции в таких матчах".

По словам гандболиста, произошедшее он осознал только после сообщений с родины. После игры родные и близкие попросили игроков быть посдержаннее, тем более, что матчи смотрят дети.

Капитан сборной также отметил, что немецкий тренер югославского происхождения Велимир Петкович также освоил русский язык "во всей его красоте", но употребляет его когда может и когда это уместно. Пока же поигравший в Македонии Шишкарев время тайм-аутов выступает в роли переводчика специалиста.

Благодаря победе над словенцами российские гандболисты, выступающие в Египте без национального гимна и флага, досрочно вышли в основной раунд чемпионата мира. В понедельник команда проведет заключительный матч предварительного раунда против Южной Кореи.

Добавим, что Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) транслировала матчи коронавирусного сезона не в прямом эфире, а с небольшой задержкой. Так в лиге пытаются заглушить нецензурных реплики игроков на площадке, которые теперь отчетливо слышны из-за отсутствия зрителей.