Российские гандболисты пообещали не материться перед телекамерами

Wavebreakmedia / DepositPhotos

Российские гандболисты постараются больше не использовать бранные слова во время тайм-аутов по ходу матчей чемпионата мира, который проходит в Египте без зрителей и привычного шума трибун. Соответствующее обещание дал капитан отечественной команды Даниил Шишкарев.

В субботу во время второго матча российской команды на турнире против сборной Словении (31:25) в телевизионный эфир попали несколько нецензурных выражений, которыми игроки описывали свою решимость обыграть соперника. В частности, крепкие выражения отчетливо позволили себе Шишкарев и другой игрок сборной - Дмитрий Житников.

"В тот момент у команды был эмоциональный подъем, поэтому мы даже не заметили, что рядом с нами находилась камера с микрофоном, - заявил Шишкарев ТАСС.- Этими словами можно было коротко и ясно описать ситуацию, которая в ту минуту сложилась на площадке. Если бы обстановка была более привычной и на трибунах были бы зрители и играла бы музыка, как это обычно бывает на аренах, такой ситуации, думаю, удалось бы избежать. Теперь будем аккуратней, хотя, конечно, тяжело контролировать свои эмоции в таких матчах".

По словам гандболиста, произошедшее он осознал только после сообщений с родины. После игры родные и близкие попросили игроков быть посдержаннее, тем более, что матчи смотрят дети.

В обороне у нас такой бетон, что словенцы вынуждены взять свой второй тайм-аут уже на пятой минуте второго тайма!

Но и это им не помогает, ведь Киреев продолжает тащить.#RUSSLO - 19:15#handballRussia #Egypt2021 pic.twitter.com/RieoDPjyRp — Гандбол России (@rushandball) January 16, 2021

Капитан сборной также отметил, что немецкий тренер югославского происхождения Велимир Петкович также освоил русский язык "во всей его красоте", но употребляет его когда может и когда это уместно. Пока же поигравший в Македонии Шишкарев время тайм-аутов выступает в роли переводчика специалиста.

Благодаря победе над словенцами российские гандболисты, выступающие в Египте без национального гимна и флага , досрочно вышли в основной раунд чемпионата мира. В понедельник команда проведет заключительный матч предварительного раунда против Южной Кореи.