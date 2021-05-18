Владелец "Манчестер Сити" шейх Мансур ибн Зайд аль-Нехайян оплатит болельщикам английского футбольного клуба несколько тысяч билетов на финал Лиги чемпионов, который состоится 29 мая в португальском Порту

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Владелец "Манчестер Сити" шейх Мансур ибн Зайд аль-Нехайян оплатит болельщикам английского футбольного клуба несколько тысяч билетов на финал Лиги чемпионов, который состоится 29 мая в португальском Порту.

В нем манкунианцы разыграют главный еврокубок с лондонским "Челси".

"Тренер Хосеп Гвардиола и "Сити" провели замечательный сезон. Выход в финал Лиги чемпионов - поистине исторический момент для клуба. Невероятно важно, чтобы как можно больше болельщиков смогли посетить эту особую игру. Особенно те, кто столько лет поддерживал команду в хорошие и плохие времена", - цитирует владельца пресс-служба "горожан".

Его Высочество также соблаговолило компенсировать фанатам все дорожные расходы, включая перелет и трансфер.

В заявлении отмечается, что данное решение было принято в связи с завышенными расходами в период пандемии и тратами болельщиков на необходимую сдачу ПЦР-тестов.

His Highness Sheikh Mansour will fund the flight and transfer costs for the Official Club trip to the #UCLfinal in Porto at the end of the month ????



???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5rehttps://t.co/FxFwnS5WJB — Manchester City (@ManCity) May 18, 2021

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2020/21 между английскими "Манчестер Сити" и "Челси" изначально должен был пройти на Олимпийском стадионе в Стамбуле, но был перенесен в Португалию из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в Турции.

Сообщалось, на стадионе в Порту смогут присутствовать по 6 тысяч болельщиков команд-финалистов.